Rückblick auf 50 Jahre Politik: Als Calws Landtagsabgeordneter Thomas Blenke noch „wild und langhaarig“ war

Als 16-Jähriger startete er seine Polit-Karriere. 50 Jahre später zieht er sich von der großen Bühne zurück. Wie Thomas Blenke tickt und wer seine Kampfgenossen waren.
„Wir waren eine coole Truppe. Wild und langhaarig.“ An seine ersten Schritte in der Politik erinnert sich Thomas Blenke noch lebhaft. Es war das Jahr 1976, die CDU befand sich auch im Kreis Calw mal wieder im Landtags-Wahlkampf, als ihn ein Mitglied der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der CDU, ansprach. Es gebe da eine Veranstaltung auf dem Calwer Marktplatz, ob er denn keine Lust habe dabei zu sein.