Rückblick auf 50 Jahre Politik: Als Calws Landtagsabgeordneter Thomas Blenke noch „wild und langhaarig“ war

Als 16-Jähriger startete er seine Polit-Karriere. 50 Jahre später zieht er sich von der großen Bühne zurück. Wie Thomas Blenke tickt und wer seine Kampfgenossen waren.

„Wir waren eine coole Truppe. Wild und langhaarig.“ An seine ersten Schritte in der Politik erinnert sich Thomas Blenke noch lebhaft. Es war das Jahr 1976, die CDU befand sich auch im Kreis Calw mal wieder im Landtags-Wahlkampf, als ihn ein Mitglied der Jungen Union, der Nachwuchsorganisation der CDU, ansprach. Es gebe da eine Veranstaltung auf dem Calwer Marktplatz, ob er denn keine Lust habe dabei zu sein.

Der damals knapp 16-jährige Thomas Blenke hatte Lust. Aber dass er die Politik als Beruf ausüben würde, „hatte ich eigentlich nie wirklich auf dem Schirm“, erinnert er sich im Gespräch mit unserer Redaktion im Maria von Linden-Gymnasium, wo er seinen letzten Termin in seinem Wahlkreis absolviert.

Am 30. April um 0 Uhr scheidet er aus dem Landtag aus. Wenige Tage später scheidet er auch aus dem Amt des Staatssekretärs im baden-württembergischen Innenministerium aus.

Thomas Blenkes erstes Wahlplakat Foto: Archiv

Nach seinem ersten Engagement 1976 auf dem Calwer Marktplatz war der junge Thomas Blenke nur im Kreis Calw politisch aktiv – und das von der Pike auf. Plakate kleben inklusive. Der gebürtige Ludwigshafener, der in Gechingen wohnt, gründete den CDU-Ortsverband Gechingen/Ostelsheim mit.

Ansonsten blieb es lange relativ ruhig um den studierten Juristen und gelernten Bankkaufmann. Er verfolgte seine berufliche Karriere, die ihn in den Staatsdienst führte. Ins Regierungspräsidium Tübingen, ins Verkehrsministerium und als Berater der CDU-Fraktion im Landtag.

Der politische Weggefährte vom ersten Moment an

Im Kreis Calw nahm seine politische Karriere erst Mitte der 1990er-Jahre so richtig Fahrt auf. An seiner Seite seine ersten Kampfgenossen: Wolfgang Schäfer, damals Kreisvorsitzender der JU, später Fraktionschef der CDU im Nagolder Gemeinderat und inzwischen Nagolder Ehrenbürger, Rolf Mast und der Mann, den Blenke als seinen „politischen Weggefährten vom ersten Moment an“ bezeichnet: Jürgen Großmann, heute Oberbürgermeister der Stadt Nagold.

Thomas Blenke ist begeisterter Radfahrer. Foto: Fritsch

Obwohl er sich keine Chancen auf das Amt ausrechnete („Mich kennt hier doch eh keiner“) wurde Blenke 1995 zum Kreisvorsitzenden der CDU gewählt. Es war so etwas wie die Eintrittskarte in die Landespolitik und auch auf die Bundesebene. Doch nach Höherem zu streben, kam für ihn erst einmal nicht in Frage.

„Ich werde Tölg das Amt nie streitig machen“

Es war die Zeit des Landtagsabgeordneten Arnold Tölg, der zu diesem Zeitpunkt seit 1977 im Landtag saß. „Ich werde Tölg das Amt nie streitig machen“, das war für Blenke klar. Aber Ambitionen hatte er schon: „Wenn du aufhörst“, sagte Blenke eines Tages zu Tölg, „dann wäre es schön, wenn ich es als Erster erfahre.“

Mitte 2000 kam dann diese Zeit des Übergangs. Doch die war kein Spaziergang. Auf dem Nominierungsparteitag für die Landtagswahl in Schömberg konkurrierten fünf Kandidaten um das Amt des Landtagskandidaten, darunter auch Blenkes Weggefährte Jürgen Großmann: „Damals haben wir tatsächlich einmal die Klingen gekreuzt“, erinnert sich Blenke. „Und Jürgen Großmann war in diesem Bewerberfeld die härteste Nuss.“ Der Gechinger konnte sich schließlich erst im zweiten Wahlgang gegen Großmann durchsetzen.

Lothar Späth fand Thomas Blenke „cool“

Damals habe man das Duell Blenke – Großmann als Konflikt zwischen dem Norden des Kreises (Blenke) und dem Süden (Großmann) interpretiert. „Aber wir haben das beide nicht so gesehen“, erinnert sich Blenke. Übrig geblieben sei von diesem Duell nichts, so Blenke, der sein Verhältnis zu Großmann heute als „sehr kameradschaftlich“ beschreibt.

Thomas Blenke rief einen Wurstsalat-Wettbewerb ins Leben. Foto: Fritsch

Politiker, die den neuen Landtagsabgeordneten seinerzeit prägten, waren unter anderem der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Haimo George („Eine Respektsperson“) , der in Bonn lebte, aber trotzdem im Kreis präsent war. Lothar Späth fand Thomas Blenke „cool“. „Und Franz Josef Strauß war schon auch eine Nummer.“

„Das war und ist keine Einzelveranstaltung, keine One-Man-Show“

Mit einem echten Programm sei er nicht ins Amt als Abgeordneter gestartet, erzählt er. „Als Abgeordneter lernt man einen Kreis noch einmal ganz anders kennen.“ Aber ein Credo habe er von Anfang an gehabt: Er wollte keinen Raum im Kreis Calw vernachlässigen. „Ich wollte und will für den ganzen Kreis Calw da sein.“

Dass das für den Innen- und Rechtspolitiker nicht immer so einfach war, erfuhr er im Laufe der Zeit. „Im Wahlkreis bist du einfach der Ansprechpartner für alle Themen“, weiß Blenke, der das als „sehr edle Rolle“ versteht.

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Auf seine Errungenschaften angesprochen, stellt Blenke zunächst eines klar: „Das war und ist keine Einzelveranstaltung, keine One-Man-Show“, erzählt er. Wichtig sei das Netzwerk, die richtigen Leute für ein Vorhaben zu kennen.

Ein Vorhaben, das für Blenke bis heute eine wichtige Rolle spielt, das hat mit der Polizei zu tun. Nach der ersten Polizeireform, die Blenke in Teilen noch heute für „völlig absurd“ hält, war es ihm ein Bedürfnis, die Fehlentwicklungen zu korrigieren und dafür zu sorgen, dass Calw dabei nicht leer ausgeht. So kam es zum neuen Polizeipräsidium Pforzheim – das er gerne Polizeipräsidium Nordschwarzwald nennt – und zur Ansiedlung der Kriminalpolizei am Standort Calw. Inklusive Neubau im Hirsauer Wiesenweg.

Wie war das noch mal mit dem Wohlfühlkreis?

Zwei Schlagworte sind untrennbar mit Thomas Blenke verbunden: Wohlfühlkreis und Wurstsalat-Wettbewerb. Der „Wohlfühlkreis“ Calw stammt aus dem Wahlkampf gegen den SPD-Kandidaten Rainer Prewo. Der habe mit so viel Kritik und Negativem agiert, dass er ein Statement dagegen setzen wollte. Dass es doch schön sei, im Kreis Calw zu wohnen. „Ein schöner Begriff“, sagt der CDU-Abgeordnete noch heute – auch wenn er zu seinem Leidwesen feststellen muss, ihn schon länger nicht mehr verwendet zu haben.

Thomas Blenke bei einer Pressekonferenz in Stuttgart Foto: dpa/Murat

Und das mit dem Wurstsalat? Das hat seinen Ursprung in einer für Blenke ziemlich peinlichen Situation: Als frisch gewählter Abgeordneter sei er vom Dehoga-Chef Helmut Schäfer zu einem Gastro-Wettbewerb eingeladen gewesen. Nach höflichem Lob sei ihm aber dann doch ein „verhängnisvoller Satz“ herausgerutscht: „Am liebsten ist mir eigentlich ein echter schwäbischer Wurstsalat.“

Der Wurstsalat-Gag hat voll gesessen

Schäfer habe diesen Satz immer wieder aufgegriffen – bis ihm die Idee mit dem Wettbewerb für den besten Wurstsalat im Kreis Calw gekommen sei. Der Wettbewerb fand tatsächlich statt – „und der Gag hat voll gesessen“, erinnert sich Blenke mit einem sanften Lächeln. Vermutlich auch deshalb, weil es Blenke gelang, Promis wie Walter Schultheiß für die Jury zu gewinnen.

Mitte Mai, mit der Vereidigung der neuen Landesregierung, wird die politische Karriere des Thomas Blenke zu Ende gehen. Dann darf er sich darüber freuen, so manchen Wochenendtermin weniger zu haben, als Privatmann mit seinem neuen E-Mountainbike unterwegs zu sein, oder als mit allen Patenten ausgestatteter Freizeit-Kapitän über den Bodensee zu schippern.

Info

Karriere

Thomas Blenke wurde 1960 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Nach der Grundschule in Gechingen und dem Besuch des Hermann-Hesse-Gymnasiums in Calw wechselte er zum Wirtschaftsgymnasium in Calw, wo er sein Abitur machte. Nach einer Banklehre bei der Deutschen Bank in Stuttgart studierte er Rechtswissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Nach dem Assessorexamen arbeitete er von 1991 bis 1993 beim Regierungspräsidium Tübingen und von 1993 bis 1995 beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Von 1995 bis 2001 war er Parlamentarischer Berater der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg.