Rückblick auf 2025: Diese drei Dauerbaustellen sorgen in Schmieheim für Ärger

Vom Glasfaserausbau über die Sanierung des Abwasserkanals, gab es in Schmieheim vieles was die Nerven von Bürgern und Ortsverwaltung strapazierte.
Vor allem zwei Themen hatten bei den Bürgern Schmieheims im vergangenen Jahr für Aufregung gesorgt: der Glasfaserausbau sowie die Arbeiten am Mischwasserkanal in der Dorf-, Rosen- und Pfaffentalstraße. Das machte Ortsvorsteher Michael Hartmann am Montagabend beim Rückblick auf 2025 deutlich. „Die Baustellen haben die Nerven von vielen Bürgern und der Verwaltung sehr strapaziert“, betonte Hartmann.