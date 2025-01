Ein Segen für das neue Jahr Im Europa-Park treffen sich die Sternsinger

Jedes Jahr ziehen rund 300.000 Sternsinger durch Deutschland, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Die Aktion Dreikönigssingen, die von allen 27 Diözesen in Deutschland unterstützt wird, ist eine der größten Solidaritätsaktionen von Kindern für Kinder weltweit.