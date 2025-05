Rückblick auf 2024: Fast 16 000 Gäste besuchten das Naturbad Sulz

Daniela Glanzmann, Vorsitzende des Vereins Naturbad Sulz, berichtete, dass im Lauf der Saison 2024 zahlreiche Reparaturen vorgenommen und ein neuer Rasentruck angeschafft wurde. Wegen des Mangels an ausgebildeten Rettungsschwimmern haben die Aufsicht vorwiegend Personen mit nachgewiesener Rettungsfähigkeit übernommen, wie es in einer Mitteilung zur Versammlung heißt. Eine Abdeckung der Aufsicht während der Badezeiten war nicht möglich, das Bad hatte nur für Mitglieder geöffnet. Wieder wurde dem Bad eine sehr gute Wasserqualität bescheinigt. Im März erhielt der Verein von der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer die Ehrennadel in Silber für 20-jährige Mitgliedschaft.

In der Teich- und Anlagepflege sowie im Schließ- und Putzdienst waren acht Mitarbeiter beschäftigt, die fast 2000 Arbeitsstunden leisten. Ein Teil der Geländepflege sowie des Putzdienstes wurde an Firmen vergeben. Ende des Jahres musste man sich von Mitarbeiter Hansjörg Rössler verabschieden, er war seit 2007 in der Grünpflege beschäftigt.

Lesen Sie auch

Verein ist finanziell in zufriedenstellender Lage

Laut Schriftführerin Daniela Jägle hatte der Verein Ende des Jahres 1836 Mitglieder, in der Saison wurden 15 894 Gäste gezählt – Besucher der Gastronomie, Teilnehmer der Schwimmkurse und Begleitpersonen sowie die Besuche von Kindergarten, Schulen und Vereinen nicht mitgezählt. Der Kiosk wurde, wie bereits in den Jahren zuvor, von Laki Michailidis betrieben. Er wird auch 2025 Pächter bleiben.

Patrick Wilhelm berichtete von den Boule-Freunden des Naturbads: Die Mannschaft stieg als Meister in die Regionalliga Süd auf, dies ist die dritthöchste deutsche Klasse, wie es in der Mitteilung heißt. Dies nahm die Stadt Lahr bei der diesjährigen Sportlerehrung zum Anlass, um der Mannschaft die bronzene Sportplakette zu verleihen. Zudem wurde eine zweite Mannschaft für die diesjährige Saison in der Bezirksklasse auf die Beine gestellt.

Laut Kassenwartin Rita Janzen ist der Verein in einer zufriedenstellenden finanziellen Lage. Kassenprüfer Lorenzo Becherer und Patrick Ebert haben die Kasse geprüft und als in Ordnung befunden. Ortsvorsteherin Nicole Baur bat um die Entlastung des Vorstands, was einstimmig geschah.

Der bisherige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Nur Andy Göppert ist als Beisitzer im vergangenen Jahr ausgeschieden. Der Vorstand besteht aus Glanzmann, Stellvertreterin Annette Labianca, Kassenwartin Janzen, Schriftführerin Jägle und den Beisitzern Vera Brandstetter, Hildegard Holzwarth, Alisa Jägle, Albert Künle, Martina Schmieder, Fred Snella und Patrick Wilhelm, neu im Vorstand ist Elisabeth Kaufmann. Kassenprüfer sind Becherer und Ebert. Zudem wurde entschieden, dass Glanzmann künftig eine monatliche Ehrenamtspauschale von 70 Euro (bisher 60 Euro) erhält.

180 Helferstunden für das neue Holzdeck

Wenige Tage nach der Versammlung hatte der Verein etwas zu feiern: Die neue Holzterrasse beziehungsweise das Holzdeck im Gastronomiebereich wurde eingeweiht. Nach 20 Jahren war der Unterbau des Holzdecks marode und es stand eine Erneuerung an, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus der Vorstandschaft leitete Künle die Baumaßnahme. Eine Holzunterkonstruktion kam nicht mehr in Frage und der Verein wollte auf jeden Fall heimisches Holz verwenden.

Unsere Empfehlung für Sie Beratung über Haushalt Drei marode Brücken in Sulz müssen saniert werden Der Ortschaftsrat hat den Haushalt für das kommende Jahr beraten. Es ging wieder um einige „Dauerbrenner“, die teils seit Jahren im Stadtteil zur Erledigung anstehen.

Die Auswahl fiel auf eine Alu-Unterkonstruktion. Nachdem die Firma Beka ein Angebot mit Sponsoring-Preis gemacht hatte, wurde Robinienholz verwendet. Im Oktober wurde das Holzdeck abgebaut. Von Januar bis Anfang April wurde in 13 Arbeitseinsätzen und 180 Helferstunden der Unterbau und das Holzdeck erneuert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 30 000 Euro, die der Verein aus eigenen Mitteln bewältigt hat.

Eine eigens gegründete Arbeitsgruppe hat das Holzdeck in vielen Arbeitsstunden realisiert. Allen Helfern und Beteiligten sprach Glanzmann ein Dankeschön aus und überreichte ein kleines Präsent an die Helfer mit den meisten Arbeitsstunden.

Ortsvorsteherin Baur bedankte sich ebenfalls. Sie empfindet das Bad laut Mitteilung als Bereicherung und erwähnte in Bezug auf Schulen, Kindergärten und Vereine, die das Gelände und das Bad nutzen, auch die sozialen Aspekte. Sie hob die Schwimmkurse im Naturbad hervor, die jedes Jahr regen Anklang finden.

Unterstützung zugesagt

Rudolf Dörfler, Stellvertreter des Oberbürgermeisters, fand bei der Einweihung lobende Worte für das Engagement des Vereins. Er versprach zudem weiterhin Unterstützung für den Verein.