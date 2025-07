Rückblick auf 1925: „Die letzte Fahrt der alten Flößer“ in Schiltach

1 Sebastian Armbruster („Wirtsbasche“) steuert das Floß über das „Spittel-Wehr“. Foto: Hans Harter Die gewerbliche Schiltacher Flößerei endete 1894. Eine nochmalige Fahrt der „alten Flößer“ erfolgte am 5. Juli 1925 – genau vor 100 Jahren.







„Ein Böllerschuss machte die Luft erzittern.“ Er kündigte ein Ereignis an, das am 5. Juli 1925, einem Sonntagnachmittag, Zuschauer zu Tausenden nach Schiltach lockte, in „Extrazügen“ ab Hausach, Freudenstadt und Schramberg. Sie drängten sich an den Ufern der Schiltach, in gespannter Erwartung des dort angekündigten Spektakels: „Die letzte Fahrt der alten Flößer.“