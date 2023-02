1 Aktuell läuft der Rückbau – hier zwei Helfer der Malteser – der Notunterkunft in der Halle 1 der Offenburger Messe. Zum Monatsende soll die Einrichtung vollständig abgebaut und wieder als Messehalle genutzt werden können. Foto: Regierungspräsidium

Der Rückbau der Notunterkunft für Flüchtlinge in Offenburg hat begonnen. Bis zu 280 Menschen – meist aus Afghanistan, Syrien und der Türkei – waren dort untergebracht. Der Malteser-Hilfsdienst kümmerte sich um die Betreuung – und blickt nun zurück.









„Die Bewohner der Notunterkunft Offenburg kamen aus allen Ländern der Welt“, heißt es in einer Mitteilung des Malteser-Hilfsdienstes. Dieser hatte die Alltagsbetreuung und medizinische Grundversorgung der Flüchtlinge übernommen – mehr als 100 Mitarbeiter waren im Einsatz. Hinzu kamen Mitarbeiter des Regierungspräsidiums, des Caterings, des Sicherheitsdienstes und einer Reinigungsfirma vor Ort.

Der Großteil der Bewohner wurde mit Bussen aus der Landeserstaufnahme in Karlsruhe, beziehungsweise dem Ankunftszentrum Heidelberg nach Offenburg gebracht. Vereinzelt gab es aber auch Direktankünfte. Nach ihrer Ankunft wurden die Flüchtlinge mit Bettwäsche und den notwendigsten Hygieneartikeln ausgestattet. So gaben die Malteser Kleider, Hygieneartikel, Waschpulver und vieles mehr an die Geflüchteten aus.

Zunächst werden 100 Mitarbeiter rekrutiert

In den nun fast vier Monaten Einsatz gab es einige Herausforderungen für die Malteser. Anfangs mussten mehr als 100 Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit gewonnen und Strukturen und Abläufe für den Betrieb erarbeitet werden. Es stellten sich Fragen wie „Welche Hygieneartikel braucht ein Mensch pro Tag?“, „Was müssen wir beschaffen?“, „Wie geht man mit den verschiedenen Kulturen um?“

Eine große Herausforderung sei es auch gewesen, ohne Hemmungen und Ängste mit Flüchtlingen umzugehen, heißt es in der Mitteilung der Malteser. „Ich habe gelernt, dass man vorurteilsfrei auf die Leute zugehen sollte, selbst wenn man denkt, dass manche Bräuche in deren Ländern nicht existieren“, erklärt Nicole Falco, stellvertretende Leiterin der Unterkunft. „Die Menschen wollen sich hier integrieren, sie suchen in Deutschland ein neues Zuhause und man sollte ihnen wirklich kulturelle Angebote bieten, um sie mit diesem Wunsch zu unterstützen. Menschlichkeit und Empathie sollte ganz oben stehen.“

Die Malteser waren für die Alltagsbetreuung der Geflüchteten zuständig und haben sich in den vergangenen Monaten verschiedenste Aktivitäten, wie die Live-Übertragung der Fußball-WM, Weihnachtsbastelaktionen, Deutschunterricht mit mehreren Lektionen oder eine Präsentation zu den Ortenauer Narrentagen ausgedacht. „Wir durften sehr viel Dankbarkeit seitens der Geflüchteten erfahren“, so Angelina Koop, stellvertretende Leiterin der Malteser. „Sie waren über Beschäftigungen wie Bastelaktionen und Deutschkurse sehr froh – es gab eine rege Beteiligung.“

Foto: Malteser

Eine besonders schöne Erfahrung sei das gemeinsame Schmücken eines Weihnachtsbaums gewesen: „Die Offenheit der Menschen aus den verschiedensten Religionen und Kulturen zu erfahren, die Weihnachten gar nicht kannten und sich nicht über Sprache verständigen konnten, aber trotzdem das Gefühl von Einheit spürten, das war sehr emotional“, schildert Falco. Dadurch, dass sich bei manchen Geflüchteten der Aufenthalt in der NUK verlängert hatte, mussten die Malteser sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die Menschen weiterhin zu beschäftigen und zu fördern – die Lektionen der Deutschkurse wurden erweitert, auch wurden beispielsweise ein Sprachcafébesuch und Fitnesstraining organisiert.

Zahl der Flüchtlinge ging zuletzt deutlich zurück

Die Anzahl der Flüchtlinge ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Die letzten Bewohner wurden Ende Februar aus der NUK in verschiedene Landeserstaufnahmestellen verlegt. Dann wird der Abbau der Notaufnahme stattfinden.

Michael Quarti, stellvertretender Stadtbeauftragter der Malteser Offenburg und Leiter der Malteser in der NUK, hat durch die Erzählungen der Schutzsuchenden von deren Leid erfahren. „Durch die Arbeit mit den Menschen in der Notunterkunft hat man viele verschiedene Schicksale kennengelernt. So wird einem erst einmal bewusst, was für ein glückliches Leben man hier in Deutschland führen kann. Ich hoffe, dass wir mit unserer Arbeit den Schutzsuchenden eine schöne Zeit ermöglichen konnten“, berichtet Quarti anlässlich der Schließung der Unterkunft.

Platz für 400 Menschen

Die Notunterkunft war Anfang November eingerichtet worden, um die Landeserstaufnahmestelle in Freiburg zu entlasten. Die Hauptanzahl der Flüchtlinge stammte aus Afghanistan, gefolgt von Syrien und der Türkei, was zusammen ungefähr 60 Prozent der Flüchtlinge in der Unterkunft ausmachte, teilen die Malteser mit. Die maximale Aufnahmekapazität der Unterkunft lag bei 400 Menschen.