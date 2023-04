9 Noch haben die Mitarbeiter der EnBW in Obrigheim viel zu tun. Foto: dpa/Uwe Anspach

Das Atomkraftwerk im badischen Obrigheim war das erste in Westdeutschland. Jetzt ist es Vorreiter für den Rückbau. Der läuft dort schon seit 15 Jahren.









Genau genommen sieht man noch gar nichts. Dabei läuft der Rückbau im Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) schon seit Ende 2007. Doch die Betonkuppel, unter der bis 2005 der Druckwasserreaktor bollerte, steht unberührt auf dem Gelände, umringt von Betongebäuden im Schick der 1960er Jahre. Was fehlt, ist ein Kühlturm mit Dampfwolke, die wie in Neckarwestheim den Betrieb anzeigt. So etwas hat es hier bauartbedingt nie gegeben. Das Kühlwasser floss direkt zurück in den Neckar.