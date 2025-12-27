Unfälle auf glatten Straßen: Kälteste Weihnachtstage seit 15 Jahren

So frostig wie an diesen Feiertagen war es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Die eisigen Nächte sorgen allerdings für glatte Straßen.
Offenbach - Die drei Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember waren in Deutschland im Mittel so kalt wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Der Tiefstwert sei in der Nacht zum 26. Dezember mit minus 12,1 Grad im Harz in Harzgerode in Sachsen-Anhalt gemessen worden, sagte Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). 2010 hätten die Temperaturen im Mittel noch drei Grad tiefer gelegen als in diesem Jahr.