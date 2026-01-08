Wildbergs Bürgermeister blickt auf ein gutes Jahr 2025 für seine Stadt zurück und freut sich schon jetzt auf den Schäferlauf im Juli, der alle zwei Jahre stattfindet.
Ulrich Bünger freut sich, dass Wildberg 2025 in der baulichen Entwicklung der Stadt deutlich vorangekommen sei. Als wichtig sieht der Wildberger Bürgermeister in diesem Jahr die Fertigstellung von Großprojekten an, unter anderem die Modernisierung des Gültlinger Rathauses, den Neubau des Effringer Kindergartens, die Fertigstellung des Sulzer Feuerwehrhauses, die Wasserversorgung und die Entwicklung des neuen Zentrums in Wildberg.