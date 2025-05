Palliativzentrum für Landkreis Tuttlingen Ein würdiges Ende für jeden Menschen

Es geht um Selbstbestimmung und Würde am Lebensende: Das Palliativnetz Landkreis Tuttlingen lädt zum Tag der offenen Tür ein. Dieser findet in den neuen Räume in der Hauptstraße 83 in Spaichingen am Samstag, 10. Mai, von 10 bis 16 Uhr statt.