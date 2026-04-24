Rudelsingen in Freudenstadt: Mit Inbrunst und aus voller Kehle

Das erste Freudenstädter Rudelsingen bringt rund 200 Sangesfreudige auf die Beine. Erfüllt ist das Kurtheater von einem zweistündigen Liederreigen.

Es war die pure Lust am gemeinsamen Tun: Singen ohne äußerlichen Druck, ohne Furcht vor scheelen Seitenblicken, wenn mal ein Ton daneben lag. Textsicherheit wurde ohnehin nicht erwartet, projiziert wurden die Strophen gut sichtbar auf eine Leinwand. Ansonsten gab die Mini-Band vom Team Odenwald mit Uli Wurschy (Gesang und Gitarre) sowie Volker Becker (Piano und Akkordeon) in Halbplayback den Ton vor.

Nun haftet dem Begriff Rudel zunächst ein ungutes Bild an. Mancher mag dabei an eine soziale Gruppe von Wölfen denken. Aber was in der guten Stube der Stadt unüberhörbar geschmettert wurde, hatte nicht im Geringsten mit Wolfsgeheul zu tun, sondern war getragen von verblüffender Kenntnis musikalischer Genres. Nicht selten genügten erste Töne eines Liedes, um die Protagonisten auf dem Parkett aus voller Brust einstimmen zu lassen.

Begeisterung entfacht

Moderator Wurschy hatte es leicht, Begeisterung zu entfachen. Das Rudelsingen belegte einmal mehr, dass der Musik eine nicht zu unterschätzende soziale Komponente zukommt. Das gilt insbesondere auch für das eigene Spielen eines Instruments. Neuere Forschungen sprechen davon, dass „Singen beschwingt und verbindet, es erhöht die Konzentrationsfähigkeit und regt das Denken an“ und nicht zuletzt löse es Ängste, entspanne und baue Stress ab.

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„Teile deinen Rudelsingen-Moment mit uns!“, lautete das Motto des Abends. Wurschy hielt seine Sänger, in der Mehrheit offenbar der 40+-Altersgruppe zugehörig, mit launigen Worten bei der Stange. Als nette Geste holte er zwischendurch eine Dame auf die Bühne, die an diesem Tag Geburtstag hatte, und ließ die Gäste ein Ständchen intonieren.

Das Einmaleins der Schlager-, Rock- und Popgeschichte

Zwei Stunden singen im Stehen verlangte eine gewisse Kondition, aber rhythmisches Klatschen, Wechselgesang und gelegentliches Schunkeln ließen die Zeit nicht lang werden. Das Rudelsingen mit den beiden Musikanten war auf zwei Dutzend Musikstücke angelegt, unterbrochen durch eine Verschnaufpause. Grundsätzlich sind die Lieder hälftig ausgewählt auf deutsche Texte und fremdsprachige, vorwiegend englische. Das Repertoire las sich wie das Einmaleins der Schlager-, Rock- und Popgeschichte. Anspruchsvolleres ging einher mit Banalem, sattsam bekannte Ohrwürmer erklangen ebenso wie das überzeugend vorgetragene Edelwerk „Freude schöner Götterfunken“ aus der Textwerkstatt Friedrich Schillers und der Komponistenstube Ludwig van Beethovens.

Zur Singparty gaben sich Udo Jürgens, ABBA, Marius Müller-Westernhagen, Peter Schilling, Herbert Grönemeyer, Reinhard Mey und Jürgen Drews die Ehre. John Denver steuerte die „inoffizielle Nationalhymne Virginias“ mit dem Titel „Take Me Home, Country Roads“ bei. Cat Stevens philosophierte über das Verhältnis Vater-Sohn, wohingegen Franky Valli seine Augen nicht von einem wohl attraktiven Gegenüber lassen wollte.

Neues Repertoire

Als der Griff in den Interpretentopf abgeschlossen war, tauchte in einer Zugabe noch Marianne Rosenberg auf, deren Beharren auf „Er gehört zu mir“ vielstimmig und lauthals bestätigt wurde. Es gehört zu den Grundsätzen des Duos, dass auf einem wiederholten Auftritt an einem Ort ein neues Repertoire geboten wird.

Das Rudelsingen ist eine Erfindung des Musikers David Rauterberg. Seine ungeahnte Popularität nahm 2011 in Münster seinen Anfang. Heute hat es Kultstatus. Neun Teams sind in 100 Städten unterwegs. Am 19. November gibt es im Kurtheater ab 19.30 Uhr eine Neuauflage des Rudelsingens.