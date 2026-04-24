Rudelsingen in Freudenstadt: Mit Inbrunst und aus voller Kehle

Das erste Freudenstädter Rudelsingen bringt rund 200 Sangesfreudige auf die Beine. Erfüllt ist das Kurtheater von einem zweistündigen Liederreigen.
Es war die pure Lust am gemeinsamen Tun: Singen ohne äußerlichen Druck, ohne Furcht vor scheelen Seitenblicken, wenn mal ein Ton daneben lag. Textsicherheit wurde ohnehin nicht erwartet, projiziert wurden die Strophen gut sichtbar auf eine Leinwand. Ansonsten gab die Mini-Band vom Team Odenwald mit Uli Wurschy (Gesang und Gitarre) sowie Volker Becker (Piano und Akkordeon) in Halbplayback den Ton vor.