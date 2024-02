Dschungelcamp 2024: Wann kommt das Nachspiel?

1 Die Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Staffel an Tag 1 im Dschungelcamp. Foto: RTL / Stefan Thoyah/Tag 1

Die 17. Staffel des RTL-Dschungelcamps ging jüngst zu Ende – mit Drama, Intrigen und Co. Nun treffen die Promis wieder aufeinander. Wer dann mit wem noch eine Rechnung offen hat, kann man beim „Nachspiel“ sehen.









Link kopiert



Erst vor kurzem flimmerte die siebzehnte Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ über die Bildschirme – und Sängerin Lucy Diakovska von der Pop-Band No Angels („Daylight In Your Eyes“) wurde zur neuen Dschungelkönigin gekrönt. Sie setzte sich gegen Reality-Kandidatin Leyla Lahouar (27) und Influencer Twenty4Tim (23) durch, die auf Platz Zwei und Drei landeten.