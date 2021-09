1 V.l. oben: Samira & Yasin Cilingir , Janina Korn & Roland Heitz , Elisabeth Marie Hofbauer & Benjamin Ryan Melzer; V.l. Mitte: Adelina Zilai & Mola Adebisi, Michelle Monballijn & Mike Cees-Monballijn ; V.l. unten: Peggy Jerofke & Stephan Jerkel, Lars Steinhöfel & Dominik Schmitt sowie Maritta & Almklausi Foto: RTL/Stefan Menne

Ins Sommerhaus der Stars sind auch 2021 neue Bewohner eingezogen. Das Ergebnis der Dreharbeiten bekommen die Zuschauer bald auf RTL zu sehen.















Tränen, Trennungsgedanken und viel Zoff: Ein erster Trailer vom Sommerhaus der Stars gibt einen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer bald erwartet. Acht Promipaare haben in der bereits sechsten Staffel der RTL-Show ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt und sind gemeinsam in ein – mit reichlich Kameras präpariertes – Haus im Westmünsterland gezogen. Neben zwischenmenschlichen Konflikten mussten die Paare auch verschiedene Spiele bewältigen, um am Ende eine Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro zu haben.

Wann läuft das Sommerhaus der Stars?

Ab Dienstag, 5. Oktober, um 20.15 Uhr werden die neuen Folgen auf RTL ausgestrahlt. Anders als im vergangenen Jahr, zeigt der Sender statt ein bis zwei Folgen nun drei Ausgaben vom Sommerhaus der Stars pro Woche aus. Diese laufen immer dienstags bis donnerstags – am Dienstag sogar immer in der XXL-Ausgabe.

Mobbing-Skandal in vergangener Staffel

In der letzten Staffel hatten Ex-Bachelor Andrej Mangold und seine damalige Partnerin Jennifer Lange für Schlagzeilen gesorgt, beide lernten sich in dem Datingformat kennen. Das Paar traf im Sommerhaus auf die Bachelor-Zweitplatzierte Eva Benetatou. Mangold und Lange gingen die damals 28-Jährige immer wieder verbal an. Zudem brachten sie die anderen Teilnehmer gegen Benetatou auf und grenzten sie aus.

Nach der Ausstrahlung wurde von vielen Seiten Kritik geübt, dem Paar sprangen wegen der Mobbingvorwürfe reihenweise die Werbepartner ab. Dennoch zeigten sich beide lange uneinsichtig. Ob der diesjährige Cast für so viele Schlagzeilen sorgt, bleibt abzuwarten.

Diese Paare ziehen ins Sommerhaus ein

Mit dabei sind 2021 Mola Adebisi (Moderator) & Adelina Zilai, Samira & Yasin Cilingir (Love Isand), Almklausi (Partyschlagersänger) & seine Frau Maritta sowie Benjamin Ryan Melzer (Transgender-Ikone) & Elisabeth Marie Hofbauer (Germany’s Next Topmodel).

Teil der Promi-WG sind außerdem Stephan Jerkel & Peggy Jerofke (Goodbye Deutschland), Michelle Monballijn (Schauspielerin) & Mike Cees-Monballijn (Temptation Island), Roland Heitz (Schauspieler und Theaterregisseur) & Janina Korn (Schauspielerin und Musicaldarstellerin) und Lars Steinhöfel (Unter uns) & sein Partner Dominik Schmitt. Als Nachzügler ziehen Jana Pallaske (Schauspielerin) & ihr Freund Sascha Girndt ein.