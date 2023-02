1 Mimi Kraus ist bei „Let’s Dance“ weiter. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Noch ist das Kandidatenfeld groß bei „Let’s Dance“ – und ebenso die Mühe, die manche Promis mit ihren Tanzeinlagen haben. Während bei einem TV-Koch im Übermut die Hose platzt, muss ein Model schon wieder abreisen. Becker-Tochter Anna Ermakova mausert sich zur Favoritin.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für Model Alex Mariah Peter ist die Tanz-Show „Let’s Dance“ von RTL kurz nach dem Start schon wieder vorbei. Die 25-Jährige schied in der Nacht auf Samstag zusammen mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel aus der Sendung aus. Vom Publikum hatte es einfach nicht genügend Stimmen für ein Weiterkommen gegeben. Die Jury hatte das Paar immerhin noch im hinteren Mittelfeld einsortiert.

Allerdings hatten sich auch die Juroren kritisch über den Cha-Cha-Cha geäußert, den das Model dargeboten hatte. Der gewohnt strenge Wertungsrichter Joachim Llambi prangerte zum Beispiel die Körperhaltung an. Die 25-Jährige sei mit ihrem Gewicht „zu weit hinten“ gewesen, urteilte er. Er verglich den Anblick mit jemanden, der einen „Bauchladen“ trage und Süßigkeiten verkaufe. Das müsse „mehr auf dem Fuß“ sein, mahnte Llambi an. Ebenso müsse sie an ihrer Ausdauer arbeiten. Eine zweite Chance wird es nun aber zunächst nicht mehr geben für Peter - sie ist raus.

Die gebürtige Kölnerin, die 2021 als erste Trans-Frau das Format „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen hatte, ist damit die erste Prominente, die „Let’s Dance“ verlassen musste. Die Show war eine Woche zuvor in ihre 16. Staffel gestartet. In der ersten Folge hatte allerdings noch kein Promi gehen müssen - es war zunächst um das Kennenlernen und die Bildung der Tanzpaare gegangen. Bei „Let’s Dance“ tanzen Promis mit Profi-Tänzern. 13 Paare sind nun noch im Rennen.

Mimi Kraus tanzt zu „Conchita“ von Lou Bega

Sehr viel erfreulicher lief es am Freitagabend auf dem RTL-Parkett für ein anderes Model: Anna Ermakova, Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), überzeugte erneut mit einem Tanz und kann bereits als erste Favoritin auf einen „Let’s Dance“-Sieg gelten. Auch ihre Mutter, das Model Angela Ermakova, sei sehr stolz auf sie, berichtete die 22-Jährige danach. „Dankeschön, Mama!“, sagte sie in die Kamera. Schon in der ersten Folge hatte sich Anna Ermakova an die Spitze des Kandidatenfeldes getanzt.

Zwischen dem Schmerz des einen Models und dem Triumph des anderen war auch noch Platz für einen eher skurrilen Moment. Nachdem TV-Koch Ali Güngörmüs (46) mit seiner Partnerin Christina Luft einen technisch nicht ganz ausgereiften, aber rasanten Jive auf das Parkett getanzt hatte, war plötzlich ein Loch in seiner Hose zu sehen. „Ich kann auch nicht erklären, warum!“, sagte Güngörmüs. Juror Llambi versuchte sich daraufhin an einer Analyse. „Ich fand, du warst total überfordert mit allem. Ein Kick hier, ein Kick da, ein Arm dort“, zählte er die Unzulänglichkeiten der Darbietung auf - und dann platze auch noch die Hose.

Ex-Handball-Star Mimi Kraus und seine Partnerin Mariia Maksina zitterten sich derweil eine Runde weiter. Mit ihrem Cha-Cha-Cha zu „Conchita“ von Lou Bega landeten sie auf den hinteren Plätzen – schafften es aber dennoch in die nächste Liveshow am Freitag.