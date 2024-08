RTL-«Legenden-Dschungel»: Tag 13 im Dschungel: Molas Geschlechterrolle rückwärts

4 Der "Schlimming Pool" wurde Thorsten Legat (hier mit Gigi Birofio, rechts) zum Verhängnis. Foto: Tag 13/-/dpa

Was macht einen Mann aus, was eine Frau? Mola Adebisi hat da in der neuen Dschungel-Folge klare Ansichten - genau wie von einer «klassischen Ehe». Am Ende weint ein Mann bittere Tränen.









Berlin - "Zack, weg": Thorsten Legat ist raus aus dem RTL-Dschungelcamp der Legenden. Ausgerechnet für den Kandidaten, der sich den Sieg in der Jubiläumsstaffel wohl am allermeisten wünschte, ist in der am Dienstagabend beim Streamingdienst RTL+ gezeigten 13. Folge von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" Schluss.