RTL-Dauer-Soap: Felix von Jascheroff verlässt GZSZ

Im Juli 2001 war Jascheroff in der Rolle des John Bachmann in die Dauer-Soap eingestiegen. Das war Folge 2277, nun ist man bei Folge 8530. "Der Abschied fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich", sagte er. Umso mehr freue er sich, dass seine Figur derzeit in eine besonders dramatische Handlung verwickelt sei - John Bachmann ist nach einem mysteriösen Todesfall unter Mordverdacht geraten. Zu seinem Abschied werde es dann noch eine weitere "absolute Spitzenstory" geben. "Eine richtig große Geschichte, die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird."