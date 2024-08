RSV Fischerbach feiert: Erster „Kinzigtal Gravel Ride“ wird zum vollen Erfolg

1 Viele Gravelfahrer haben ihre Teilnahme für kommendes Jahr schon zugesagt. Foto: Braun

Der RSV Fischerbach hat die achte Ausgabe des „Nill Bike Bergrennens“ sowie die Premiere des „Kinzigtal Gravel Ride“ erfolgreich über die Bühne gebracht. Vorsitzender Reinhard Braun berichtet von einem vollen Festzelt und glücklichen Teilnehmern.









Drei Tage voller Feierlichkeiten und spannenden Rennen liegen hinter dem RSV Fischerbach. Am Samstag veranstaltete der Verein die achte Ausgabe des „Nill Bike Bergrennens“, außerdem ging der erste „Kinzigtal Gravel Ride“ über die Bühne und die „Kids Bike Challenge“ wurde in diesem Jahr in neuem Format angeboten.