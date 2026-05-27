RSG Zollern-Alb Mountainbike: Steinhart siegt bei MTB-Bundesliga

Tobias Steinhart von der RSG Zollern-Alb siegte am Wochenende bei der MTB-Bundesliga. Auch viele weitere Zollernalb-Mountainbiker waren im Einsatz.
An einem intensiven Mountainbikewochenende standen die Fahrerinnen und Fahrer des Teams Dowe Simplon der RSG Zollern-Alb erneut auf hochkarätigen Rennstrecken im Einsatz. Sowohl beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto als auch bei der Nachwuchssichtung von German Cycling in Gedern sammelten die Athleten wichtige Erfahrungen und überzeugten mit starken Leistungen.