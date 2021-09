2 Große AuswahL: Rund 300 Fahrräder jeder Machart und Größe waren bei der RSG-Radbörse im Angebot. Quelle: Unbekannt

Unter erschwerten Bedingungen, zu einem ungewohnten Termin und nach unfreiwilliger zweijähriger Pause hat die RSG Zollernalb am Samstag wieder eine Radbörse veranstaltet – deutschlandweit die einzige, die 2021 neben denen in München und Leipzig stattfand.

Albstadt-Truchtelfingen. Annähernd 300 Räder standen in der Zollernalbhalle zum Verkauf – zugegeben, den Vergleich mit 2019, einem der besten Börsenjahre, in dem rund 1000 Räder zum Verkauf standen und die Zollernalbhalle proppenvoll war, hielt die diesjährige Börse nicht aus, das räumte Organisator Dirk Schulzke freimütig ein.

Aber wie hätte es anders sein sollen – die Pandemie habe von heute auf morgen das Vereinsleben auf Eis gelegt, erklärte Schulzke; es sei buchstäblich nichts mehr gegangen. Man habe, nachdem 2020 nichts drin war, das Frühjahr 2021 in Betracht gezogen, aber unter den damaligen Bedingungen wäre kein Konzept praktikabel gewesen. Erst, nachdem sich im Sommer Stück für Stück die Normalität wieder einstellte, habe man in den Reihen der RSG gesagt: "Wir versuchen es".

Und zwar umso entschlossener, da der Verein auf die Radbörse angewiesen ist. Der Erlös, so Schulzke, gehe in vollem Umfang in die Kinder- und Jugendförderung – der Nachwuchsbereich habe während der Pandemie einen regelrechten Run erlebt; es seien viele Kinder neu dazugekommen; der Verein habe so schnell wie nur möglich Hilfstrainer ausbilden müssen. Planung und Vorbereitung der Börse waren naturgemäß aufwendig. "Wir mussten einen genauen Plan erstellen und beim Ordnungsamt einreichen." Auch das Siegel des Bauamts war erforderlich. "So ähnlich wie bei einer Baufreigabe." Der Plan hing in der Halle und war absolut verbindlich.

Das Angebot mochte kleiner sein als in früheren Jahren – breit gefächert war es allemal und reichte vom herkömmlichen Fahrrad bis zur hochwertigen Rennmaschine. Deutlich auf dem Vormarsch sind die E-Bikes; des weiteren umfasste das Angebot viele Kinderräder, Radkleidung und Zubehör. Wer ein passendes Rad gefunden hatte, konnte es auf der Teststrecke im Außenbereich erproben.

Rund 70 RSG-Helfer waren an beiden Tagen im Einsatz, der Standard der Beratung gewohnt hoch, wie Dirk Schulzke versicherte. Für ihn war es übrigens die letzte Radbörse als Organisator – sie nächste wird Daniel Leide­reiter vorbereiten.