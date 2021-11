21 Kinder stationär in Kinderklinik von Schwarzwald-Baar-Klinikum

1 Starker Husten und Atemnot – das sind die auffälligsten Symptome, die mit dem RS-Virus einhergehen. Foto: © New Africa – stock.adobe.com

Die Kinder husten, haben Atemnot – und doch ist es kein Coronavirus, das sie plagt. Es ist das RS-Virus – eine Atemwegserkrankung, die derzeit gehäuft in der Region auftritt und am Schwarzwald-Baar-Klinikum Sorge bereitet.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Als wäre die Flut an Corona-Fällen im Landkreis noch nicht genug: Immer mehr Fälle von Erkrankungen mit dem RS-Virus laufen auch im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen auf, erklärt Simon Steiff, Medizinischer Direktor am Schwarzwald-Baar-Klinikum, im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Virus überrasche derzeit viele Familien. Die Kinder husten, haben Atemnot. Doch der Coronatest bleibt negativ.