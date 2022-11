Lahrer Kinderarzt erklärt Darum ist das RSV so gefährlich für die Jüngsten

Eine vor allem unter Kleinkindern wütende Infektionskrankheit hat in den vergangenen Wochen Kinderkliniken im Südwesten an den Rand eines Versorgungsengpasses gebracht. Verantwortlich für die Atemwegserkranung ist das sogenannte RS-Virus. Der Lahrer Kinder- und Jugendmediziner Christof Wettach erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, wieso die Zahl der Erkrankten so hoch ist, wie die Infektionslage im Kreis ist und wie Eltern reagieren sollten.