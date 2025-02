RP Tübingen wird zum Narrentempel: Regierungspräsident Tappeser hält närrische Rede

Zur Narrenhochburg wurde am Dienstag das Regierungspräsidium Tübingen, in dem Regierungspräsident Klaus Tappeser sozusagen als „Herr der Ringe“ Vertreter der Narrenverbände seines Regierungsbezirkes willkommen hieß.

Zu Gast waren die in diesem Jahr federführenden Narrenfreunde Heuberg, die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, die Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte, die Narrenfreundschaftsringe Neckar-Gäu und Zollern Alb, der Verband Alb-Bodensee Oberschwäbischer Narrenzünfte und der Narrenring Alb-Lauchert.

Nach einem kleinen Umzug durch das „Regierungsviertel“ zogen die Narren unter den Klängen des Musikvereins Rennquishausen in das zum prächtig dekorierten und zum Narrentempel umfunktionierte Regierungspräsidium, in welchem sie der Behördenchef in wasserfestem Outfit und wohlgereimten Versen willkommen hieß.

Tappeser machte damit auf die Hochwassersituation in Oberschwaben aufmerksam und konstatierte: „Ich hab mir heut nicht ganz gepflogen, mal was Besonderes angezogen“, beschrieb er sein Kostüm, und weiter: „Ich nenne jetzt halt auf die Schnelle, einen meiner Pflegefälle, die Schussen hielt mich dort auf Trab, verließ ihr Bett und haute ab.“

Narrenkappe wird verliehen

Nach der närrischen Rede von Reinhold Hafen (Narrenfreunde Heuberg) wurde dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle, der nach 29-jähriger Amtszeit sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, von Klaus Tappeser die Narrenkappe des Regierungspräsidiums verliehen.

Die Laudatio verlas die Trägerin der Narrenkappe 2024, Ministerin Nicole Hoffmeister-Krautt. In seiner Rede dankte Wehrle der Ministerin und ließ die 35 Jahre, in denen er die Narrenempfänge im Regierungspräsidium bekleidet hatte, im Zeitraffer Revue passieren. Abschließend stand in der Kantine ein fröhliches Narrentreiben mit Kostümprämierung der im RP Bediensteten auf der Tagesordnung.