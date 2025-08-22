RP Tübingen kontrolliert: Viele Produkte entsprechen nicht den EU-Regeln

Die Marktüberwachung des Regierungspräsidiums Tübingen identifiziert fast zwei Millionen nichtkonforme Produkte auf Online-Plattformen am europäischen Markt.
Aufgrund des globalen Handels werden heutzutage insbesondere im Onlinesegment immer mehr Produkte am europäischen Markt angeboten. Diese sind in der Herstellung oftmals günstiger und erzielen somit höhere Gewinnmargen als andere Produkte. „Viele dieser Produkte entsprechen jedoch nicht den europaweit geltenden Bestimmungen“, schreibt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen in einer Pressemitteilung.