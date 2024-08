Royaner kommen wieder zu Besuch: 972 Kilometer sind es bis nach Balingen

Diese weite Strecke nimmt in diesem Jahr eine Gruppe aus gleich 58 Teilnehmern aus der französischen Partnerstadt Royan auf sich, um sich am kulturellen Austauschprogramm zu beteiligen. Vom 26. bis 30. September ist für die Besucher in der Eyachstadt ein umfangreiches Programm geplant.

Im Rahmen des regelmäßigen Austauschs mit der französischen Partnerstadt Royan kommt vom 26. bis 30. September wieder eine 58-köpfige Delegation nach Balingen. „Wir erleben wieder eine große Bereitschaft zur Unterbringung“, teilt Dennis Schmidt von der Stadt Balingen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Sollte es aber noch weitere Interessenten geben, die sich an der Partnerschaft beteiligen wollen, kann man sich diesbezüglich bei der Stadt Balingen melden.

Gebührender Empfang in der Stadthalle

Die Gäste mit Bürgermeister Patrick Marengo reisen am Donnerstag mit dem Flugzeug bis Straßburg und werden dort mit dem Bus abgeholt. Alle Gäste werden dann am Abend von Oberbürgermeister Dirk Abel und Bürgermeister Ermilio Verrengia im Konferenztrakt der Stadthalle Balingen empfangen, bevor es anschließend in die Gastfamilien geht. „Ich freue mich sehr darauf, die Gäste aus Frankreich, die uns im letzten Jahr so wunderbar in Royan aufgenommen haben, in Balingen zu begrüßen“, freut sich der Oberbürgermeister bereits auf den Besuch der französischen Gäste. „Gerade in schwierigen Zeiten ist die deutsch-französische Freundschaft wichtiger denn je.“

Brauerei- und Klosterbesichtigung

Der Freitagvormittag steht zur freien Verfügung. Nach dem Mittagessen werden die französischen Gäste mit dem Bus nach Alpirsbach fahren, um dort den Nachmittag mit Brauereibesichtigung und Klosterbesichtigung sowie anschließender Verkostung zu verbringen. Im Anschluss fährt sie der Bus wieder zurück nach Balingen. Am Samstag findet der große Ausflug mit drei Bussen nach Konstanz an den Bodensee statt. Mit Stadtführungen und einem Mittagessen wird gemeinsam Zeit verbracht, und es werden die persönlichen Kontakte gepflegt.

Feuerwehr richtet Partnerschaftsabend aus

Nach der Rückfahrt steht in Balingen der bunte Partnerschaftsabend auf dem Programm. Dieser wird in diesem Jahr von der Balinger Feuerwehr ausgerichtet. Mit offiziellen Grußworten, gemeinsamem Essen und Trinken und musikalischer Umrahmung wird die Jumelage gefeiert.

Die Strandpromenade in Royan Foto: Archiv Schwarzwälder Bote

Wie bei jedem Partnerschaftsbesuch in Balingen, wird auch in diesem Jahr am Sonntagvormittag gemeinsam der Gottesdienst in der Balinger Stadtkirche besucht.

Davor findet außerdem eine Arbeitsbesprechung im Rathaus statt, bei der sich die offiziellen Vertreter aus den beiden Partnerstädten austauschen und die weiteren gemeinsame Aktivitäten besprechen. Die interkulturelle Woche auf dem Marktplatz gemeinsam zu eröffnen, bildet in diesem Jahr einen passenden Höhepunkt, und ein geführter Spaziergang über das ehemalige Gartenschaugelände rundet den Nachmittag ab.

Der Abend dann steht allen französischen Gästen wieder zur freien Verfügung in ihren Gastfamilien.

Am Montagmorgen geht es für die französischen Gäste schließlich mit dem Bus zurück nach Straßburg, und von dort mit dem Flugzeug weiter in Richtung Heimat.