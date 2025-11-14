Royals: Wie König Charles seinen Geburtstag feiert

Auch an seinem 77. Geburtstag ist König Charles auf Reisen. In Wales empfängt der an Krebs erkrankte Monarch auf einer Geburtstagsparty Gäste aus der Kunst- und Kulturszene.
Großbritannien - Der britische König Charles hat sich mit einem Foto für die Glückwünsche zu seinem 77. Geburtstag bedankt. Auf einem vom Palast veröffentlichten Bild zeigt sich der Monarch gelassen in die Kamera lächelnd vor dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk. Charles scheint auf dem Foto einen Spaziergang durch die Gärten des Anwesens zu machen, er stützt sich locker auf einer Art hölzernem Schäferstab ab.