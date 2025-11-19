Royals: Wie Dianas skandalöses BBC-Interview bis heute nachhallt

Gefälschte Dokumente, intime Details und ein Beben für die Monarchie: Das Gespräch von Diana mit der BBC bleibt bis heute ein Wendepunkt für das britische Königshaus und Medien.
London - Die jahrelange Liebschaft von Prinz Charles, ihre eigene Affäre mit einem Reitlehrer sowie weitere sensible Themen wie Selbstverletzungen und Essstörungen: Bis zum 20. November 1995 war es undenkbar, dass ein Mitglied des britischen Königshauses an die Öffentlichkeit geht, schon gar keine Prinzessin und schon gar nicht vor laufender Kamera. Doch das änderte sich an diesem Tag - als Prinzessin Diana ein Interview gab, das bis heute nachhallt.