Royals: Prinzessin Kate warnt vor Entfremdung durch Smartphones

Gemeinsam am Tisch, aber alle am Handy? Das ist in vielen Familien keine Seltenheit. Prinzessin Kate sorgt sich um diese Entwicklung - und warnt eindringlich vor «ständigen Ablenkungsquellen».
London/Oxford - "Epidemie der Entfremdung": Die britische Prinzessin Kate (43) hat in einem Essay vor dem Einfluss von Smartphones und anderen Geräten auf Beziehungen mit Familie und Freunden gewarnt. "Digitale Geräte versprechen, uns zu verbinden, doch oft bewirken sie das Gegenteil", schrieb Kate in einem Essay, den sie gemeinsam mit Professor Robert Waldinger, dem Direktor der Harvard-Studie zur Erwachsenenentwicklung, verfasste.