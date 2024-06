1 Die Familie Wales auf dem Balkon von Buckingham Palace – in ihrem diesjährigen Foto zum Vatertag zeigten sie sich ganz anders. Foto: AFP/BENJAMIN CREMEL

Bei „Trooping the Colour“ trug er noch Uniform, auf dem Foto zum britischen Vatertag sah man Prinz William in Hoodie und Baseball-Kappe. Was für ein Unterschied zu den Inszenierungen früherer Tage.









Der Betrachter sieht sie nur von hinten. Arm im Arm, am Strand, Prinzessin Charlotte in der abgeschnittenen Jeans, die Jungs in Bermudas, Prinz William mit Hoodie und Basecap. Mit diesem Schnappschuss, aufgenommen von Prinzessin Kate an der Küste von Norfolk, grüßte die Familie Wales an diesem Sonntag, an dem Großbritannien den Vatertag feierte. Dazu der Post: „We love you, Papa. Happy Father’s Day“ – unterschrieben von „G, C & L“, also Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, den drei Kindern des britischen Thronfolgerpaares.