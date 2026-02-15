Roverball in Schramberg: Liebe liegt in der Luft – und Musik im Ohr

Romantik ja – aber bitte mit Polonaise. Beim Roverball der Pfadfinder blieb kein Fuß still und kein Luftballon heil.
Die Pfadfinder luden zum alljährlich gut besuchten Roverball – und verwandelten das Marienheim unter Herzballons, Amor-Figuren und roten Glitzervorhängen in eine tanzende Liebeszone. Für die passende Musik sorgten die „Saure Kuttle“ (Dominik Dieterle, Moritz Allgaier, Anselm Pfaff, Elias Rohrer, Lukas Blessing, Markus Ketterer und Cedric Kimmic), die den Gästen so einheizte, dass schon bald Fenster geöffnet werden mussten. Man munkelte sogar von Discofox-Einlagen, die selbst Tanzexperten beeindruckt hätten.