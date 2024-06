1 Vor einer Woche gab es eine Gedenkminute auf dem Marktplatz in Mannheim. Heute folgt die Trauerfeier. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Tausende Menschen werden zum Trauermarsch und der Trauerfeier für den getöteten Polizisten Rouven Laur in Mannheim erwartet. Zwei Wochen nach der Messerattacke nehmen Kollegen und Angehörige Abschied.









Polizistinnen und Polizisten werden am Freitag in einem Trauermarsch zur Trauerfeier (11.00 Uhr) für ihren getöteten Kollegen Rouven Laur in Mannheim laufen. Rund 2000 Gäste werden zu der Veranstaltung im Congress Center Rosengarten in der Innenstadt erwartet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird ebenso teilnehmen wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Der Südwestrundfunk überträgt die Trauerfeier in seinem Fernsehprogramm und auf Social-Media-Kanälen live.