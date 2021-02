Routinekontrollen Corona-Fälle in Helios-Klinik Rottweil

Bis die Lage geklärt sei, würden zunächst alle geplanten Operationen, die aus medizinischer Sicht geschoben werden könnten, abgesagt. Auch die geplanten Sprechstundentermine würden bis auf weiteres verschoben. Die betroffenen Patienten würden von den Fachabteilungen persönlich informiert, erste Kontaktaufnahmen finden bereits statt.

Der Betrieb auf der Intensivstation werde sich für die nächste Zeit auf die Behandlung der Corona-Patienten konzentrieren; die Notfallversorgung bleibe weiterhin gewährleistet. Bis zum endgültigen Befund-Status von Personal und Patienten werde die Klinik auf einen Einbettzimmer-Betrieb umstellen, um eine mögliche Infektionsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren. Bei allen Maßnahmen, die nun getroffen werden, stehe die Helios Klinik Rottweil in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Antigen-Schnelltest für Notfallpatienten

Seit Mitte Januar trügen in der Helios Klinik Rottweil alle, die direkt mit den Patienten arbeiteten, eine FFP2-Maske - und auch die Patienten seien verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn sie nicht alleine im Zimmer seien. Seit Anfang des Monats sei der Zutritt zur Klinik generell nur noch mit FFP2-Maske gestattet. Alle Patienten, die stationär im Krankenhaus aufgenommen würden, würden getestet: Patienten, die mit einem geplanten OP-Termin oder zu einem invasiven ambulanten Termin in die Klinik kommen, müssten zwingend einen negativen PCR-Test mitbringen, so die Klinik.

Notfallpatienten würden beim Eintreffen mit einem Antigen-Schnelltest abgestrichen, um ihre Infektiosität zu überprüfen. Wenn feststehe, dass der Patient stationär bleibe, folgt ein PCR-Test; bis zu dessen Ergebnis bleibe der Patient in einem Einzelzimmer. Notfallpatienten mit Corona-Symptomen gingen nicht in die Notaufnahme, sondern direkt auf die Corona-Isolierstation und würden dort abgestrichen. Alle Corona-positiven Patienten würden auf der Isolierstation untergebracht.