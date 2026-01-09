Rottweiler Vereine: Wer darf 2026 auf Zuschüsse hoffen?

Die Stadt muss sparen – zu spüren bekommen dies nun auch jene Vereine, die 2026 auf Zuschüsse hoffen. Doch es gibt eine Ausnahme.
Dass die Aussicht auf einen Zuschuss nicht besonders rosig sein dürfte, war zuletzt deutlich geworden, als die ENRW verkündet hatte, die weggefallen Zuschüsse für die Eintrittsgelder der erwachsenen Mitglieder der Rottweiler Schwimmvereine und des Tauchsportclubs im Aquasol mit einer Spende abzufedern. Nun haben es der Rugby-Club, der Eisenbahnersportverein und der MUM-Verein aber dennoch versucht – doch nur einer von ihnen könnte am Mittwoch bei Sitzung des Gemeinderates zum Zuge kommen.