Rottweiler Verein wird 70 Jahre alt: Neue JVA, mehr Straffällige – Arbeit der Bewährungshilfe wird zunehmen

Mit der neuen JVA Rottweil wächst nicht nur die Zahl der Straffälligen, sondern auch der Bedarf an Begleitung und Resozialisierung. Da setzt der Bewährungshilfeverein an.
Vielerlei Akteure gibt es beim „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt“, der erst kürzlich mit einer Aktion auf dem Rottweiler Wochenmarkt auf sich aufmerksam gemacht hat. Einer davon ist der Verein zur Förderung der Bewährungshilfe im Landgerichtsbezirk Rottweil, oder kurz Bewährungshilfeverein, mit Sitz in der Schillerstraße 6 in Rottweil.