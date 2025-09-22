Rottweiler Towerrun 2025: Wenn sich Hobbyläufer mit Feuerwehrleuten und Polizisten messen

Beim sechsten TK Elevator Towerrun in Rottweil testeten Feuerwehrleute, Polizisten und Hobbyläufer ihre Fitness auf 1390 Stufen.

Feuerwehrleute aus Deutschland und den Nachbarländern sowie eine stattliche Anzahl von Polizeiangehörigen aus Baden-Württemberg haben beim sechsten TK Elevator Towerrun ihre Fitness getestet. Auch eine große Schar von Hobbyläufern stellte sich im Einzellauf oder im Team-Wettbewerb dieser besonderen Herausforderung. Die Feuerwehr Rottweil schickte im Wettbewerb mit Atemschutzausrüstung gleich mehrere Teams ins Rennen.

Einen hervorragenden zweiten Platz belegte das Rottweiler Team eins mit Gabriel Jäger und Benjamin Sigrist. Die beiden benötigten 15:30 Minuten. Sie mussten sich nur dem Stuttgarter Feuerwehrteam zwei geschlagen geben.

Unsere Empfehlung für Sie Rottweiler Towerrun 2025 Christian Riedl schafft 1390 Stufen in 7:16 Minuten 1277 Sportler aus 23 Nationen haben am Sonntag die 1390 Treppenstufen des Testturms erklommen. Der Sieger bei den Herren ist kein Unbekannter.

Vorjahressieger siegen erneut

Die Stuttgarter Philipp Großmann und Christoph Groß waren zwölf Sekunden schneller und wiederholten ihren Vorjahreserfolg.

Unsere Empfehlung für Sie Bisinger Feuerwehr Zehn Männer trainieren für den Rottweiler Towerrun Die Bisinger Feuerwehr ist ganz heiß auf ihr nächstes sportliches Ziel: Zehn aus der Abteilung rund um Kommandant Steffen Schmidt treten in Rottweil beim Towerrun an.

Neunter wurden die Rottweiler Feuerwehrleute Martin Raible und Joachim Wollstädt (Team drei) mit 16:50 Minuten. Auf Rang 17 landete das Zimmerner Feuerwehrteam mit Maximilian Pfaff und Marco Mager.

Teilnehmer jeden Alters

In den Einzellauf- und Teamlaufwettbewerben waren etliche Teilnehmer aus der Region am Start – und zwar jeden Alters. Die zehnjährige Anna Patzelt von der Jugendfeuerwehr Zimmern schaffte die Strecke in 24:08 Minuten.

Alfred Kammerer erreichte in seiner Altersklasse M70, den zweiten Platz. Foto: Weisser

Die Rottweilerin Pia Mohm (Jahrgang 2009) vom Badmintonverein Rottweil benötigte für die 1390 Stufen 14:39 Minuten. Bei den Damen unter 30 belegte Katja Rößler (TSV Rottweil) mit 13:13 Minuten den vierten Platz. Mit einer Zeit von 15:00 Minuten wurde Miriam Anlauff (Mit Anlauf(f) zum Ziel) Zehnte in der Frauenklasse W40. Uta Westen von den Bachleitner Runners (14:21) kam in der Wertung W50 als Siebte ins Ziel.

Großer Erfolg

Einen großen Erfolg feierten die beiden Irslinger Läuferinnen Jule Glaser und Elena Stöhr (Jahrgang 2014) im Teamwettbewerb. Mit einer Zeit von 14:47 Minuten landeten die beiden Youngsters auf dem dritten Rang. Bei den Jugendlichen unter 18 Jahren holte sich Max Zumkeller vom Badmintonverein Rottweil den vierten Platz (11:37). Peter Meßmer (Mit Anlauf(f) zum Ziel) kam mit 11:16 in der Klasse M30 auf Rang sieben.

Janik Bachleitner (Bachleitner Runners) belegte in der Klasse M40 (11:01) den siebten Platz. Alfred Kammerer (TSV Dunningen) kam nach 12:08 Minuten ins Ziel. Das bedeutet in der Altersklasse M70 den zweiten Rang.