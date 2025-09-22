Rottweiler Towerrun 2025: Wenn sich Hobbyläufer mit Feuerwehrleuten und Polizisten messen

Beim sechsten TK Elevator Towerrun in Rottweil testeten Feuerwehrleute, Polizisten und Hobbyläufer ihre Fitness auf 1390 Stufen.
Feuerwehrleute aus Deutschland und den Nachbarländern sowie eine stattliche Anzahl von Polizeiangehörigen aus Baden-Württemberg haben beim sechsten TK Elevator Towerrun ihre Fitness getestet. Auch eine große Schar von Hobbyläufern stellte sich im Einzellauf oder im Team-Wettbewerb dieser besonderen Herausforderung. Die Feuerwehr Rottweil schickte im Wettbewerb mit Atemschutzausrüstung gleich mehrere Teams ins Rennen.