Rottweiler Testturm: Ist der Testturm nur noch eine Touristenattraktion?

Technisch gesehen ist es um den Rottweiler Testturm ruhig geworden. Wie wichtig ist der Standort noch für TK Elevator und die Multi-Entwicklung? Wir haben nachgefragt.
Um den TK Elevator Testturm auf dem Berner Feld ist es, technisch gesehen, ruhig geworden. Ins öffentliche Interesse drängt er immer dann, wenn die schnellsten und leidensfähigsten Treppenläufer Deutschlands und darüber hinaus, beim Towerrun die 1390 Stufen zur mit 232 Metern höchsten Aussichtsplattform Deutschlands hinaufrennen. Ansonsten ist der Testturm vor allem eine Touristenattraktion. Aber was passiert da eigentlich im Inneren noch?