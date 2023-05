Bei einem Unfall zwischen Schwenningen und Mühlhausen ist am Mittwochnachmittag eine Person schwer verletzt worden. Die Rottweiler Straße ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Laut ersten Informationen war gegen 16.42 Uhr der Fahrer eines 7,5 Tonnen schweren Lkws mit einem Anhänger auf der Rottweiler Straße unterwegs. Der Anhänger löste sich aus bislang ungeklärter Ursache vom Zugfahrzeug und geriet daraufhin in den Gegenverkehr. Dort kam ein Volvo entgegen, woraufhin der Anhänger frontal mit dem Auto kollidierte. Die Deichsel des Anhängers bohrte sich in die Fahrertür des Volvos. Die Person wurde in ihrem Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort war, leitete daraufhin eine Rettung mit hydraulischem Rettungsgerät ein und befreite die verletzte Person über das Dach.

Eingeklemmte Person schwer verletzt

Der schwer verletzte Autofahrer wurde vom Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Klinikum transportiert.

Warum sich der Anhänger gelöst hat, ist bisher unbekannt. Die Rottweiler Straße ist in beide Richtungen komplett gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ist momentan noch bei der Unfallaufnahme. Die Verkehrsbehinderungen dauern weiter an.