1 Bei der Verabschiedung (von links): Oberbürgermeister Christian Ruf, Stadtschreiberin Katrin Pitz und Valeriya Antoni, die an der Schreibwerkstatt teilnahm. Foto: Friederichs

Wie schnell drei Monate Stadtschreiberstipendium um sein können, zeigte sich bei der offiziellen Verabschiedung der 22. Stadtschreiberin Katrin Pitz.















Rottweil - Oberbürgermeister Christian Ruf rief ihre Lesungen in Rottweil in Erinnerung und hob zugleich hervor, dass in den vergangenen Jahren coronabedingt nur kleine Verabschiedungen möglich waren, aber trotzdem die Kontinuität aufrechterhalten wurde – auch für die Schreibwerkstatt mit jungen Schülerinnen und Schülern – ein "Muss" für alle Stadtschreiber.

Weniger Teilnehmer bei der Schreibwerkstatt

Krankheitsbedingt gab es in diesem Jahr Einbrüche bei der Jugendschreibwerkstatt, sodass nur eine Schülerin, Valeriya Antoni aus der zehnten Klasse des Albertus-Magnus-Gymnasiums, anwesend sein konnte und zwei Kurztexte eindrucksvoll vortrug. Das betraf auch die Stadtschreiberin selbst, die an ihrem Roman nur stückweise vorangekommen ist. OB Ruf bedankte sich für die jahrelange Unterstützung des Stadtschreiberstipendiums und der Schreibwerkstatt durch das Bischöfliche Konvikt für Kost und Logis und durch die Volksbank Rottweil für die Offene Jugendschreibwerkstatt.

Vorgeschmack auf Roman

Nach der Überreichung der Stipendiumsurkunde und einem Gastgeschenk (das Schwarze Tor als Christbaumanhänger) durch Oberbürgermeister Ruf las die Geehrte zunächst einige lyrische Texte, ehe sie einen – noch provisorischen Text – aus ihrem Romanprojekt vorlas: "Wir alle spielen ein Spiel" lässt sie die Hauptfigur Rachel sprechen, die im Roman an den Ort ihrer früheren christlichen Gemeinde zurückkehrt, aber in den dortigen Ritualen keinen existenziellen Sinn mehr sehen kann. Sie gehöre hier nicht mehr hin, aber sie gehöre nirgends mehr hin, lässt die Autorin ihre Hauptfigur des Romanprojekts empfinden. Bleibt also offen, wie die Autorin Katrin Pitz eine Lösung für die gestellte Frage ihrer Hauptfigur im Roman finden wird.