Am 12. Dezember gibt es letztmals Gelegenheit mit der amtierenden Rottweiler Stadtschreiberin ins Gespräch zu kommen und es werden dei Ergebnisse der Jugendschreibwerkstatt vorgestellt.

Bei der Verabschiedung werden auch die Ergebnisse der von Anaïs Clerc geleiteten Jugendschreibwerkstatt vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Zimmertheater, alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Einen passenderen Ort für die Verabschiedung von Anaïs Clerc als das Zimmertheater ist kaum denkbar. Die diesjährige Stadtschreiberin ist bisher vor allem als Theaterautorin erfolgreich. Bevor sie ihr Stipendium in Rottweil antrat, war sie Hausautorin am Schauspiel Bern. Auszüge aus ihrem Stück „Faulender Mond“, das im Oktober am Stadttheater Gießen uraufgeführt wurde, haben bei einer Szenischen Lesung im Zimmertheater zwei Schauspielerinnen vorgestellt.

Während ihres Aufenthalts in Rottweil arbeitete die Schweizer Autorin aber auch an ihrem ersten Romanprojekt, in das sie bei einer Lesung im Schwarzen Lamm einen spannenden Einblick gab.

Ergebnisse der Jugendschreibwerkstatt

Nun gibt es letztmals Gelegenheit, mit Anaïs Clerc ins Gespräch zu kommen. Nach der offiziellen Verabschiedung durch Oberbürgermeister Christian Ruf werden Ergebnisse aus der Offenen Jugendschreibwerkstatt der Volksbank vorgestellt, die sich dieses Jahr mit dem Schreiben von Texten fürs Theater beschäftigte.

Nach einer letzten Lesung der Stadtschreiberin gibt es bei einem kleinen Umtrunk im Theatercafé nochmals Gelegenheit zur persönlichen Begegnung.

Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist das Kulturamt der Stadt Rottweil, Telefon 0741/49 42 19, E-Mail: kultur@rottweil.de.