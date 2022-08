1 Frank Müller kann beim Wandern in den Bergen hervorragend abschalten. Foto: Annette Haberstroh

Frank Müller freut sich auf den Familienurlaub. Erreichbar wird er dennoch sein. Und an die bevorstehende Feuerwehrübung verschwendet er gewiss auch ein paar Gedanken.















Rottweil - Es ist Sommer und auch die in der Öffentlichkeit bekannten Gesichter Rottweils haben eine Pause verdient. In unserer Serie "Sommerinterview" fragen wir nach, wie sie die Urlaubszeit am liebsten gestalten. Dieses Mal verrät Rottweils Stadtbrandmeister Frank Müller, welche Musik er gerne hört, was er sich für den Urlaub vornimmt und wo es nach seiner Rückkehr eine größere Feuerwehrübung geben wird.