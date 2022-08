1 Simon Busch zieht Kraft aus der Zeit mit seiner Familie. Foto: Privat

Simon Busch will der neue Oberbürgermeister Rottweils werden. Doch auf seiner Prioritätenliste steht ein ganz anderes Ereignis auf Platz eins.















Rottweil - Es ist Sommer und auch die in der Öffentlichkeit bekannten Gesichter Rottweils haben eine Pause verdient. In unserer Serie "Sommerinterview" fragen wir nach, wie sie die Urlaubszeit am liebsten gestalten. Dieses Mal verrät Simon Busch, was ihm noch wichtiger als seine OB-Kandidatur ist, woraus er Kraft zieht und wofür er in den Keller geht.