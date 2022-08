1 Höchstens 0,5 Promille sind beim Autofahren erlaubt, solange man nicht auffällig fährt oder einen Unfall baut. Diese Grenze hat ein 25,jähriger Fahrer mit über 1,6 Promille am frühen Sonntagmorgen weit überschritten. Foto: © Andrey Popov – stock.adobe.com

Ein 25-jähriger betrunkener Fahrer kam am frühen Sonntagmorgen bei der Auffahrt zur B 14 ab und verursachte einen Unfall.















Rottweil - Mit über 1,6 Promille kam ein 25-jähriger Fahrer am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Anschlussstelle bei der Rottweiler Saline von der Straße ab. Der junge Mann war laut Polizeibericht gegen drei Uhr mit einem Ford Focus auf der B 27 von Deißlingen in Richtung Rottweil unterwegs und wollte in Richtung Tuttlingen auf die B 14 abbiegen.

Vermutlich wegen seiner erheblichen Trunkenheit kam der 25-Jährige nach links von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann über 1,6 Promille fest. Der 25-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren.