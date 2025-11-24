Rottweiler Profiboxer: Jetzt ist auch Krasniqis Gegner auf dem Weg zum WM-Kampf bekannt

Wenn der Rottweiler Boxer Ardian Krasniqi am 13. Dezember in Stuttgart in den Ring steigt, steht viel auf dem Spiel. Denn bislang hat der 29-Jährige alle seine elf Profikämpfe durch Knock-Out gewonnen und trägt den Titel des WBO-Interkontinental-Meisters. Gewinnt er auch in der Stuttgarter „Scharrena“, winkt ihm das, worauf er seine ganze Karriere hinarbeiten: Ein WM-Kampf.

Der Gegner hat bereits zweimal verloren Denn der Neffe der deutschen Boxlegende Luan Krasniqi will Weltmeister werden – die Chance darauf muss man sich in diesem Sport jedoch hart erarbeiten. Nächster Schritt auf dem Weg dorthin ist die Stuttgarter Halle bei der MHP-Arena, in der der VfB Stuttgart seine Heimspiele austrägt.

Und nachdem lange Zeit zwar Ort und Zeit feststanden, ist nun auch bekannt, gegen wen Krasniqi im Hauptkampf des Abends unter dem Motto „Showdown for Legacy III“ antreten wird. Der Rottweiler Boxer trifft auf Gaspar Fernandez aus Argentinien. Der 32-Jährige mit dem Spitznamen „Big Bang“ fordert Krasniqi heraus und wird ihm alles abverlangen. Neun Profikämpfe hat der Südamerikaner in seiner Vita stehen, sieben davon gewann er durch K.o. beziehungsweise technischen K.o. Zwei seiner drei letzten Kämpfe hat Fernandez jedoch verloren, erst am 18. Oktober kam er wieder zurück in die Erfolgsspur und gewann.