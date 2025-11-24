Rottweiler Profiboxer: Jetzt ist auch Krasniqis Gegner auf dem Weg zum WM-Kampf bekannt

In weniger als drei Wochen steigt der Rottweiler Profiboxer Ardian Krasniqi wieder in den Ring. In Stuttgart geht’s gegen einen Argentinier.
Wenn der Rottweiler Boxer Ardian Krasniqi am 13. Dezember in Stuttgart in den Ring steigt, steht viel auf dem Spiel. Denn bislang hat der 29-Jährige alle seine elf Profikämpfe durch Knock-Out gewonnen und trägt den Titel des WBO-Interkontinental-Meisters. Gewinnt er auch in der Stuttgarter „Scharrena“, winkt ihm das, worauf er seine ganze Karriere hinarbeiten: Ein WM-Kampf.