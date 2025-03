Nach den gelungenen Rottweiler Partynächten Saturday Night Fever in den vergangenen Jahren, bei denen mehrere tausend Besucher unterwegs waren, findet am Samstag, 5. April, erneut die Rottweiler Partynacht Saturday Night Fever statt.

Wie bei jeder Saturday Night Fever Party Nacht ist wieder für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Die teilnehmenden Lokale sind: Café Lehre, The Harp, ZiZ Chill-out Lounge, Alte Post, PaLu, Onkel Rudi, Act’Yves 2.0, Felicità, Café Bar Hauptbahnhof und Güterhalle (ab 22 Uhr Aftershowparty).

Kostenloser Shuttlebus

DJs und Bands spielen Musik von Abba bis Zappa, über Schlager, Partymucke, Disco, Rock, Pop, Irish Folk, House bis Dance Classics.

Von 1.30 Uhr bis 5 Uhr gibt es für Partynachtbesucher freien Eintritt und einen Shuttle-Bus-Service zur After-Show-Party in der Güterhalle.

Wer mit dem kostenlosen Shuttle Bus von Location zu Location pendelt, kann sich so seine eigene Party gestalten, schreibt der Veranstalter Event Pay System. Der Bus fährt ab 20 Uhr im 20- Minuten-Takt nach dem Motto „einmal 10 Euro zahlen – überall Spaß haben“.

Für den Hunger zwischendurch hält der Bus am Burger King.

Partystimmung

Von 20 bis 21.30 Uhr bekommt jeder Besucher an der Kasse beim Bezahlen des Eintritts ein Gratis Getränk.

Das Megaparty-Spektakel finde nicht nur bei den Besucher großen Zuspruch, sondern auch bei den DJs, die gerne die Besucher mit ihrer rhythmischen Vielfalt bis spät in die Nacht in Partystimmung versetzten, heißt es in der Ankündigung weiter.

Verlosung

Der Schwarzwälder Bote verlost zehn mal zwei Eintrittsbändel für die Rottweiler Partynacht Saturday Night Fever. Wer teilnehmen möchte, schickt eine Mail mit Stichwort „Rottweiler Partynacht“ per Mail an redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de. Es müssen die volle Adresse und Kontaktdaten angegeben werden. Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 1. April, 20 Uhr. Der Gewinn liegt im Café Lehre und kann dort am Samstag, 5. April, ab 20 Uhr, gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises abgeholt werden.