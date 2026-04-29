Rottweiler Neckarline: Wie barrierefrei ist die Hängebrücke wirklich?

Ein älterer Mann mit Gehstock wagt sich auf die Hängebrücke – und kehrt nach wenigen Metern um. Sein Erlebnis wirft die Frage auf: Wie barrierefrei ist die Neckarline wirklich?

Ein älterer Herr mit einem Gehstock kauft sich am Sonntag ein Ticket für die Neckarline. Nach längerem Anstehen in der Mittagssonne am Brückenzugang auf dem Berner Feld passiert er die Drehtür – und ist erst einmal mächtig beeindruckt: vom Blick auf die Stadt, dem Brückenbauwerk, von der Höhe. Dann macht er sich auf den Weg. Eine Hand am Geländer, eine am Stock. Es ist viel los. Die Brücke schwankt spürbar, seine Schritte werden unsicher. Der Senior schüttelt den Kopf, dreht um und geht zurück.

Tausende sind am Eröffnungswochenende über die Rottweiler Hängebrücke gepilgert. Während manche gelöst mit dem Handy in der Hand den Weg über die Neckarline nahmen und sich dabei filmten, klammerten sich andere verkrampft ans Geländer.

Der Gang in schwindelerregender Höhe über das Neckartal kann aber vor allem dann zur Herausforderung werden, wenn man beim Gehen eingeschränkt ist – so wie der ältere Herr mit dem Gehstock. Doch ist die Neckarline überhaupt geeignet für Menschen, die schlecht zu Fuß sind, eine Gehhilfe benötigen oder gar auf einen Rollstuhl angewiesen sind?

Mit Rollator über die Brücke

Ruth Gronmayer, die Behindertenbeauftragte der Stadt Rottweil, ist bereits mehrfach mit dem Rollstuhl über die Hängebrücke gefahren. Sie sagt: „Es ist insgesamt mit dem Rollstuhl oder anderen Einschränkungen sicher eine Herausforderung.“ Die Brücke sei jedoch von beiden Seiten barrierefrei zugänglich. „Ich freue mich, dass hier nun doch eine – wie ich finde – sehr gute Lösung gefunden wurde.“ In der ursprünglichen Planung sei das nämlich gar nicht vorgesehen gewesen.

Allerdings beziehe sich die beworbene Barrierefreiheit auf die grundsätzliche Zugänglichkeit der Brücke: also Breite, Beschaffenheit des Stegs und Ausweichstellen. Ob jemand körperlich in der Lage sei, die Brücke zu überqueren, müsse jeder selbst entscheiden.

„Ich habe mit einigen Personen gesprochen, die sich nicht rübergetraut haben, weil sie nicht schwindelfrei sind oder das Schwanken der Brücke zu stark für sie ist. Das ist erst einmal unabhängig von körperlichen Einschränkung oder dem Alter“, sagt Gronmayer. Andererseits habe sie auch hochbetagte Menschen getroffen, die mit einem Rollator gut über die Brücke gekommen seien.

Neuer Versuch?

Neben dem Schwanken stellte vor allem die Steigung eine Herausforderung dar. Sie selbst habe Unterstützung durch ihren elektrischen Antrieb und ihren Mann benötigt. So weit kam der ältere Herr am Sonntag nicht. Vielleicht wagt er einen neuen Versuch – an einem ruhigeren Tag, mit einer helfenden Hand an seiner Seite.

Ganz gleich ob alt oder jung, mit oder ohne Handicap – ob die Neckarline machbar ist, entscheidet sich letztlich manchmal erst, wenn man den ersten Schritt darauf gemacht hat. Und sicher ist auch: Manch einer wächst dabei über sich hinaus.