Rottweiler Neckarline: Wie barrierefrei ist die Hängebrücke wirklich?

Ein älterer Mann mit Gehstock wagt sich auf die Hängebrücke – und kehrt nach wenigen Metern um. Sein Erlebnis wirft die Frage auf: Wie barrierefrei ist die Neckarline wirklich?
Ein älterer Herr mit einem Gehstock kauft sich am Sonntag ein Ticket für die Neckarline. Nach längerem Anstehen in der Mittagssonne am Brückenzugang auf dem Berner Feld passiert er die Drehtür – und ist erst einmal mächtig beeindruckt: vom Blick auf die Stadt, dem Brückenbauwerk, von der Höhe. Dann macht er sich auf den Weg. Eine Hand am Geländer, eine am Stock. Es ist viel los. Die Brücke schwankt spürbar, seine Schritte werden unsicher. Der Senior schüttelt den Kopf, dreht um und geht zurück.