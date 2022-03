Auch am Dienstag zieht es die Narren in die Stadt

Mit dem Rückenwind eines ausgesprochen stimmungsvollen Narrensprungs vom Montag kamen auch am gestrigen Dienstagmorgen Narren und Publikum in die Innenstadt, um Fasnet zu feiern.















Rottweil - Dienstagmorgen, kurz vor acht Uhr: Das ist der Moment, in dem bei vielen Rottweilern das Maß an Glückseligkeit kurz vor dem Höhepunkt steht. Der kleinere Narrensprung vor weniger Publikum als beim "großen" am Montagmorgen startet in wenigen Augenblicken.

In diesem Jahr war schon der Montag- eigentlich ein Dienstagmorgensprung. Keine wichtigen Leute auf der Tribüne. Überhaupt keine Tribüne. Stattdessen nur wichtige Menschen, die die Hauptstraße zwischen Schwarzem Tor und Spital säumen. Unterbrochen von –ebenfalls wichtigen – Musikern.

Trubel der vergangenen Jahre wird nicht vermisst

Auch wenn’s am Ende bis zu 4500 Besucher sein werden, zumindest für den gestrigen Dienstag gibt es durchaus Zweifel an dieser Zahl, und wenn bis zu 1000 Narren "d’ Stadt ’nab" gehen, so viele waren es am Dienstag sicher nicht, ist man irgendwie unter sich. Keiner klagt, dass er den Trubel der vergangenen Jahre vermisse.

Die Fasnet 2022 ist wie ein kleines Fenster, das sich auftut, und das Narren und Publikum genießen, das sie hegen, mit dem sie sehr bewusst umgehen. Und dass sie auch vor der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise nicht verschließen.

