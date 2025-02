Rottweiler Musikschüler nahmen am Regionalwettbewerb Jugend musiziert teil.

In ausgezeichneter Form präsentierten sich die jungen Streicher aus der Musikschule Anfang Februar beim Regionalausscheid des 62. Wettbewerbs Jugend musiziert in Schramberg.

Im Solowettbewerb der Streichinstrumente wurden alle vier Teilnehmer mit den begehrten ersten Preisen ausgezeichnet.

Der junge Bratschist Lionel Amadeo Stern konnte zudem die begehrte Weiterleitung zur nächsten Wettbewerbsstufe erringen und darf Anfang April zum Landeswettbewerb nach Calw fahren.

Freude bei der Schulleiterin

Gleich drei Schüler waren aus der Klasse von Sándor Varga am Start: Lionel A. Stern (Viola, Altersgruppe III) erhielt den 1. Preis mit 23 Punkten und damit die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Mit jeweils 21 Punkten erspielten sich Seraphina F. Stern, (Viola, AG Ia) und Alexandra C. Rogojina (Violine, AG Ib) ihre 1. Preise.

Aus der Klasse von Anna Tkatchouk errang Alma Altmann (Violine, AG Ia) den 1. Preis mit 22 Punkten.

„Wir freuen uns riesig über die sehr guten Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler und wünschen Lionel Stern schon heute viel Erfolg beim Landeswettbewerb“, lobte Musikschulleiterin Gabriele Hammen die erfolgreichen jungen Talente und dankte den betreuenden Lehrkräften für die umfangreiche und engagierte Vorbereitungsarbeit.

Abschlusskonzert in Donaueschingen

Zum Abschlusskonzert des 62. Regional-Wettbewerbs der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg lädt der Regionalausschuss Jugend musiziert am Sonntag, 16. Februar, ab 16.30 Uhr in den Strawinsky-Saal der Donauhallen in Donaueschingen ein. Der Eintritt ist frei.

Der Landeswettbewerb Baden-Württemberg 2025 findet vom 2. bis 6. April in Calw, Nagold und Wildberg statt.