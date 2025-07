Mit einigen Umzügen und Märschen feierte die Jugendkapelle das Jugendfest in der Partnerstadt.

Auf Einladung der Stadt Brugg machte sich die Jugendkapelle mit knapp 70 Kindern und Jugendlichen auf den Weg in die Partnerstadt, um, wie gewohnt vor den Sommerferien, dort das Jugendfest zu feiern. In der Partnerstadt begrüßte sie die Bürgermeisterin Barbara Horlacher.

Zum Zapfenstreichumzug stellte sich die Jugendkapelle Rottweil gemeinsam mit der Jugendkapelle Brugg, der Stadtmusik Brugg der Musikgesellschaft Riniken und den Tamburen Brugg-Windisch auf und führte die Schülerschaar durch die Stadt auf den Schulhof, heißt es in einer Mitteilung. Dazu erklangen die Klänge des Zapfenstreichmarsches, dem Tiroler Adler Marsch und des Alten Jäger Marsches.

Der nächste Morgen begann um sechs Uhr mit elf Kanonenschüssen. Ab 8.30 Uhr folgte der Rutenzug durch Brugg. Am Rutenzug nehmen alle Schüler der Stadt Brugg teil. Alle waren in Weiß gekleidet. Die Mädchen trugen Blumensträuße und Blumenkränze, die Jungen tugen große Birkenruten in der Hand, diese sind ein Symbol für die Lehre und die Weisheit.

Feuerwerk war Highlight

Im Anschluss ging es für die Jugendkapelle in die Hofstatt, wo bei schönstem Wetter ein Platzkonzert gespielt wurde. Am Mittag folgte der zweite Umzug des Tages. Dieser bestand, wie auch schon am Abend zuvor aus der Jugendkapelle, der Stadtmusik Brugg, dem Musikgesellschaft Riniken und den Tambouren Brugg-Windisch.

Heimzug in völliger Dunkelheit

Um 22.15 Uhr folgte dann der Höhepunkt des Tages, das Feuerwerk mit Heimzug. Die Jugendkapelle hatte das Privileg mit allen weiteren Kapellen und allen Schülern das Feuerwerk von der großen Brücke aus anschauen zu dürfen. Anschließend folgte der Heimzug, ein Umzug in völliger Dunkelheit, von der Brücke, durch die Altstadt und Ende auf dem Schulhof. Die einzige Lichtquelle boten ein paar wenige Notenlämpchen und die großen Laternen, die die Schüler dabei hatten.

Dank durch Narrenmarsch

Nachdem das Wetter trotz schlechter Voraussagen bis nach dem Feuerwerk gehalten hatte, hat sich pünktlich zum Heimzug ein Schauer über Brugg ergossen. Doch die Jugendkapelle ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und hat den ganzen Umzug tapfer durchgehalten, so die Mitteilung.

Am Freitag, kurz vor der Abreise bedankte sich die Jugendkapelle nochmals bei Barbara Horlacher für die enorme Gastfreundschaft der Stadt Brugg mit einem Alten Jägermarsch und dem Rottweiler Narrenmarsch vor dem Stadthaus.