Julia Hawener/dpa 04.08.2025 - 17:06 Uhr , aktualisiert am 04.08.2025 - 17:31 Uhr

1 Ein Rottweiler hat in Frankreich ein Kind totgebissen. (Symbolbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann Der Vater ist kurz Einkaufen, als ein Rottweiler den neunjährigen Sohn zu Hause angreift. Die Bisswunden in Kopf und Nacken überlebt das Kind nicht.







Ein Rottweiler hat in Frankreich einen Neunjährigen angegriffen und totgebissen. Der Junge war mit dem Hund der Familie alleine zu Hause, als dieser das Kind attackierte und in Kopf und Nacken biss, wie die Zeitung „La République du Centre“ und weitere Medien unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft in Orléans berichteten.