Die vergangenen Aktionen, die wir gemeinsam mit Fotograf Ralf Graner in Rottweil gestartet haben, sind uns noch in allerbester Erinnerung: Ob Fasnets-Memo-Spiel oder Viererbund-Kalender, bei dem es fehlende Schantle-Flecken zu füllen gab – stets war die Resonanz von Ihnen, liebe Leser, einfach riesig.

In diesem Jahr rücken wir Rottweiler Larven, geschnitzt von Christian Bühl, in den Fokus. Und zwar in Form eines Streifen-Puzzles. Wir haben Larven-Porträts, die von Ralf Graner in Rottweil in Szene gesetzt wurden, in Streifen zerlegt und falsch zusammengesetzt. Die Nase vom Federahannes, der Mund vom Biss – fünf Teile sind es jeweils, die nicht wirklich zusammengehören. Fünf dieser „falschen“ Porträts finden Sie ab morgen in der Rottweiler Ausgabe unserer Zeitung.

Schneiden und puzzeln

Nur wer alle fünf Bilder hat, kann sie richtig wieder zusammensetzen. Also: In Streifen schneiden und genau hinschauen: Welches Kinn gehört zu welcher Stirn? Und welche prägnante Nase gehört dazu?

Die richtigen Larven kleben Sie dann jeweils auf Papier – und wer alle fünf Bilder richtig hat, nimmt an unserer großen Verlosung teil.

So nimmt man teil

Und so geht’s: Die fertig zusammengepuzzelten Streifenbilder können ab 17. Februar bis zum 26. Februar bei Graner Photodesign in der unteren Hauptstraße abgegeben werden. Bitte mit Namen, Anschrift und Telefonnummer versehen. Jeder Teilnehmer erhält dann eine schöne Postkarte mit Larven-Motiv.

Und alle Teilnehmer haben dann die Chance, bei der großen Verlosung einen unserer Hauptpreise zu ergattern.

Die Preise

Zu gewinnen gibt es ein großes Larvenporträt von Fotograf Ralf Graner auf Leinwand, einen exklusiven und limitierten Kunstdruck von Illustrator Michael Meier, der diesen zum Viererbund Rottweil, Oberndorf, Elzach & Überlingen für den Schwarzwälder Boten entworfen hat, und drei mal ein exklusives Puzzle für Heimatliebhaber mit dem Titel „The Schwarzwald Icon“ des Illustrators Michael Meier aus der Schwabo-Produktwelt.

Die Gewinner werden wir nach der Fasnet bekanntgeben. Die Preise können dann ebenfalls im Fotostudio Graner abgeholt werden. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns wieder auf viele Teilnehmer! Übrigens: Fotograf Ralf Graner fertigt auch Porträts von Ihren eigenen Larven an.