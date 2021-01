Rottweiler Landratsamt Siegerbüro für 35-Millionen-Projekt stellt sich vor

Die Kernkompetenz liege in der Quartierentwicklung, also in der Revitalisierung ganzer Stadtteile, erklärte Geschäftsführer Alexander Lange. Parallel plane man auch den Neubau des Landratsamtes in Waiblingen, das in Größe und Art ähnlich zum Rottweiler Exemplar sei. So flössen die in Waiblingen gesammelten Erfahrungen ins Rottweiler Projekt ein.

Günstigeres Honorar und breiter aufgestelltes Projektteam